06 Temmuz 2024, Cumartesi
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Gökçek'ten Başarır’a sert sözler! "Ağa olsan köyü satarsın…"
Meclis Genel Kurulu'nda tansiyon yüksekti yine. Tartışmanın fitilini ateşleyen, AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in, CHP’li Ali Mahir Başarır'la ilgili rant iddiası oldu. Başarır, sorulara yanıt vermek yerine, hakarete varan bir dil kullanınca, gerginlik tırmandı.