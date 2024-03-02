"Gök Vatan"da yerli mühimmat: TOLUN! Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi .

Türkiye, Başkan Erdoğan liderliğinde savunma sanayisinde attığı adımlarla dünyanın önde gelen ülkeleri arasına girdi. Son olarak test kapsamında F-16 ile Konya Karapınar’da bulunan atış test sahasındaki hedeflere tek atış komutu ile dört adet TOLUN Mühimmatı atışı yapıldı. Tek sortide, sekiz farklı hedefe, aynı anda saldırıya imkan verebilecek, SADAK-4T Salanı ve TOLUN Mühimmatı sayesinde Türkiye’de ilk kez dörtlü atış testi başarıyla icra edildi. Uzman isimler, tam atım güdümlü mühimmat olan TOLUN'u A Haber'de değerlendirdi. İşte detaylar....

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