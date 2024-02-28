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Gök Vatan'a SİPER geliyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.02.2024 09:46
Uzun menzil yüksek irtifa hava savunma katmanı SİPER, 2024'te tamamlamış olacak. Yüksek irtifa hava savunma sistemi ile dengeler nasıl değişecek? A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu ayrıntıları aktardı.
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Gök Vatan’a SİPER geliyor
Gök Vatan'a SİPER geliyor
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