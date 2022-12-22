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Göçmenlere Yunan zulmü! Yunanistan düzensiz göçmenleri ölüme itti

A Haber
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Giriş: 22.12.2022 11:45
Yunanistan'ın göçmenlere zulmü bitmek bilmiyor. Yunan ekipler tarafından geri itilen lastik botta 43 göçmen kurtarıldı, 1'i hamile 2 kadının ise cansız bedenine ulaşıldı.
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