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Göçmenlere Yunan zulmü | Yunan ekipler mültecileri yine geri itti! Geri itilen göçmenleri Türk ekipler kurtardı
Ege Denizi'nin Çeşme batısında, 29 Temmuz 2022 tarihinde Yunanistan'a ait P-930 sahil güvenlik botu tarafından 2 adet mülteci botu ile düzensiz göçmenlerin Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetleri’ne ait İHA ile tespit edildi. Durum Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek düzensiz göçmenlerin kurtarılması sağlandı. Detayları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.