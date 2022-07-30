Göçmenlere Yunan zulmü | Yunan ekipler mültecileri yine geri itti! Geri itilen göçmenleri Türk ekipler kurtardı

Ege Denizi'nin Çeşme batısında, 29 Temmuz 2022 tarihinde Yunanistan'a ait P-930 sahil güvenlik botu tarafından 2 adet mülteci botu ile düzensiz göçmenlerin Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetleri’ne ait İHA ile tespit edildi. Durum Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek düzensiz göçmenlerin kurtarılması sağlandı. Detayları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.

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