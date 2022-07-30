30 Temmuz 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Göçmenlere Yunan zulmü | Yunan ekipler mültecileri yine geri itti! Geri itilen göçmenleri Türk ekipler kurtardı

Göçmenlere Yunan zulmü | Yunan ekipler mültecileri yine geri itti! Geri itilen göçmenleri Türk ekipler kurtardı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.07.2022 15:44
Ege Denizi'nin Çeşme batısında, 29 Temmuz 2022 tarihinde Yunanistan'a ait P-930 sahil güvenlik botu tarafından 2 adet mülteci botu ile düzensiz göçmenlerin Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetleri’ne ait İHA ile tespit edildi. Durum Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek düzensiz göçmenlerin kurtarılması sağlandı. Detayları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Göçmenlere Yunan zulmü!
Göçmenlere Yunan zulmü!
13 MEMATT daha Azerbaycan’a teslim edildi
13 MEMATT daha Azerbaycan’a teslim edildi
Balıkesir’de orman yangını!
Balıkesir'de orman yangını!
MHP’nin ilk mitingi 4 Eylül’de Sivas’ta
MHP'nin ilk mitingi 4 Eylül'de Sivas'ta
Başkan Erdoğan fındık alım fiyatını açıklayacak
Başkan Erdoğan fındık alım fiyatını açıklayacak
TB3 özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı
TB3 özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı
Terörden arındırılan Cudi’de festival!
Terörden arındırılan Cudi’de festival!
Ege’de zehir tacirlerine şok operasyon!
Ege’de zehir tacirlerine şok operasyon!
PKK’ya eleman topluyorlardı!
PKK’ya eleman topluyorlardı!
Sağlık sistemine çağ atlatan projeler!
Sağlık sistemine çağ atlatan projeler!
A Haber yanan otelde!
A Haber yanan otelde!
Marmara depremi için korkutan ’sessizlik’ uyarısı
Marmara depremi için korkutan 'sessizlik' uyarısı
Daha Fazla Video Göster