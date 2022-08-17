Göçmenlere Yunan zulmü! Sahil Güvenlik kurtardı

Karaburun'da dün düzensiz göçmenlerin lastik bota transfer edilerek Yunanistan'a ait sahil güvenlik ekipleri tarafından Türk kara sularına itildiği İHA ile tespit edildi. Düzensiz göçmenleri Sahil Güvenlik uzmanları kurtardı. O anlara aite görüntüleri Milli Savunma Bakanlığı paylaştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN