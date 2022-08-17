17 Ağustos 2022, Çarşamba
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Göçmenlere Yunan zulmü! Sahil Güvenlik kurtardı
Karaburun'da dün düzensiz göçmenlerin lastik bota transfer edilerek Yunanistan'a ait sahil güvenlik ekipleri tarafından Türk kara sularına itildiği İHA ile tespit edildi. Düzensiz göçmenleri Sahil Güvenlik uzmanları kurtardı. O anlara aite görüntüleri Milli Savunma Bakanlığı paylaştı.