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Göçmenlere Yunan zulmü! Sahil Güvenlik kurtardı

A Haber
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Giriş: 17.08.2022 13:27
Karaburun'da dün düzensiz göçmenlerin lastik bota transfer edilerek Yunanistan'a ait sahil güvenlik ekipleri tarafından Türk kara sularına itildiği İHA ile tespit edildi.  Düzensiz göçmenleri Sahil Güvenlik uzmanları kurtardı. O anlara aite görüntüleri Milli Savunma Bakanlığı paylaştı.
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