Göçmen kaçakçılarına operasyon

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geçen yıl 3 bin 744 göçmen kaçakçılığı organizatörünün tutuklandığını bildirdi. Yerlikaya açıklamasında "1 Ocak 2023 ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 10 bin 482 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 3 bin 744'ü tutuklanırken, 1479 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi. " ifadelerini kullandı.

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