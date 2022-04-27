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Göbeklitepe’nin gizemi çözülemedi! Uzaylılar mı inşa etti?

A Haber
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Giriş: 27.04.2022 10:55
İnsanlık tarihinin sıfır noktası 12 bin yıllık Şanlıurfa'daki Göbeklitepe on binlerce turistin vazgeçilmez uğrak yerlerinden oldu. Arkeolojik kazılarda ortaya çıkan 20 tonluk dev monolitler üzerine işlenen el çantası figürü ise sırlarla dolu bölgede yeni keşiflere kapı araladı.
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