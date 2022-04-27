27 Nisan 2022, Çarşamba
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Göbeklitepe’nin gizemi çözülemedi! Uzaylılar mı inşa etti?
İnsanlık tarihinin sıfır noktası 12 bin yıllık Şanlıurfa'daki Göbeklitepe on binlerce turistin vazgeçilmez uğrak yerlerinden oldu. Arkeolojik kazılarda ortaya çıkan 20 tonluk dev monolitler üzerine işlenen el çantası figürü ise sırlarla dolu bölgede yeni keşiflere kapı araladı.