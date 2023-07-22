22 Temmuz 2023, Cumartesi
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Gizli katılımcıdan Ekrem İmamoğlu’na uyarı: İhanet çetesi sizi uyarıyoruz
CHP'de gizli Zoom toplantısının yankıları devam ediyor. Toplantıya sızdığı iddia edilen 'katılımcı' isimli hesap sosyal medyadan tehditvari paylaşımlarda bulundu. İmamoğlu ve ekibini "ihanet çetesi" olarak adlandıran 'katılımcı', elinde daha çok görüntü olduğunu söyledi ve "kimlerle iş çevirdiğinizi iyi biliyoruz, aklınızı başınıza alın" mesajıyla, göz dağı verdi.