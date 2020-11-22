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Gizli anayasanın içeriğini açıkladı! Bebek katili Öcalan'a özel statü verilecek Türkiye'yi 25'e bölecekler!

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Giriş: 22.11.2020 22:21
Güncelleme:22.11.2020 22:47
MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem A Haber ekranlarında katıldığı programda CHP, İYİ Parti ve HDP ve Saadet Partisi arasında hazırlanan sözde gizli anayasa hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gizli anayasada bebek katili ve terörist başı Öcalan'a özel statü verileceğini açıklayan Erdem, Türkiye'nin gizli anayasaya göre 25'e bölüneceğini de duyurdu.

Türkiye'de gizli anayasa tartışmaları sürürken MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem A Haber ekranlarında gündemi sarsacak açıklamalarda bulundu.

BEBEK KATİLİNE ÖZEL STATÜ!

Gizli anayasanın içeriği hakkında detaylar veren Erdem, CHP, HDP ve İYİ Parti arasında hazırlanan gizli anayasada terörist başı Öcalan'a özel statü verilmesinin planlandığını açıkladı.

KAYYIMLARI KALDIRACAKLAR

Terör örgütü PKK ile işbirliği yapan HDP'li belediyelere atanan kayyımları da eleştiren CHP,HDP ve İYİ Parti üçlüsünün gizli anayasada kayyımların kaldırılmasını da kararlaştırdı. Erdem, kayyım atanan belediyelerin önceden PKK'ya finans kaynağı sağladığını da ifade etti.

TÜRKİYE'Yİ 25'E BÖLECEKLER

Erdem hazırlanan gizli anayasada Türkiye'nin 25'e bölüneceğinin ve Türkiye'de bir federasyon kurulacağının da kararlaştırıldığını açıkladı.

DİN DERSİNİ KALDIRACAKLAR

MHP İstanbul Milletvekili Erdem ayrıca gizli anayasaya ilişkin "Ateistlik, eş cinsellik anayasal hak olacak. Din dersi kalkacak ve yerine kültür dersi gelecek. Terör örgütü üyeliğinden tutuklu olanlara infaz ertelemesi gelecek." ifadelerini kullandı.

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