06 Ekim 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Gittiği konser hayatını kararttı! Genç kız duyma yetisini yüzde 65 kaybetti

Gittiği konser hayatını kararttı! Genç kız duyma yetisini yüzde 65 kaybetti

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.10.2023 09:47
Şarkıcı Göksel'in 7 Temmuz'daki konserinde bir kaza yaşandı. Konser sırasında havai fişeklerin bağlı olduğu demir parçası, 33 yaşındaki Selin Gül'ün kafasın düştü. Gül kaza sonrasında duyma yetisini yüzde 65 kaybetti. Tazminat davası açan Selin Gül Tehdit mesajları aldığını söyledi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Terör hedefleri böyle vuruldu!
Terör hedefleri böyle vuruldu!
Gittiği konser hayatını kararttı!
Gittiği konser hayatını kararttı!
Meclis’te yer tartışması!
Meclis’te yer tartışması!
CHPye türbülansa soktu
"CHPye türbülansa soktu"
DEAŞ’a Kıskaç operasyonu
DEAŞ'a "Kıskaç" operasyonu
İzmir’de HDP yöneticileri gözaltında!
İzmir’de HDP yöneticileri gözaltında!
MSB: 26 PKK’lı etkisiz hale getirildi
MSB: 26 PKK’lı etkisiz hale getirildi
11 ilde Kahramanlar operasyonu
11 ilde "Kahramanlar" operasyonu
6 - 8 Ekim olaylarının 9. yılı
6 - 8 Ekim olaylarının 9. yılı
PKK’nın hangi tesisleri vuruldu?
PKK'nın hangi tesisleri vuruldu?
HDP’li Temelli’den TSK’ya hadsiz sözler!
HDP'li Temelli'den TSK'ya hadsiz sözler!
Olası operasyonun derinliği ne olacak?
Olası operasyonun derinliği ne olacak?
Daha Fazla Video Göster