06 Ekim 2023, Cuma
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Gittiği konser hayatını kararttı! Genç kız duyma yetisini yüzde 65 kaybetti
Şarkıcı Göksel'in 7 Temmuz'daki konserinde bir kaza yaşandı. Konser sırasında havai fişeklerin bağlı olduğu demir parçası, 33 yaşındaki Selin Gül'ün kafasın düştü. Gül kaza sonrasında duyma yetisini yüzde 65 kaybetti. Tazminat davası açan Selin Gül Tehdit mesajları aldığını söyledi.