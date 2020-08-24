Giresun’daki selde şehit olan Erdem Çıtır'ın oğlu babasını asker selamı ile uğurladı

Giresun'daki sel felaketinde şehit olan uzman jandarma 7'nci kademeli çavuş Erdem Çıtır (44) için Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Erdem Çıtır'ın oğlu, babasını asker selamı ile uğurladı.

Törene, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Giresun Valisi Enver Ünlü, askeri erkan, kent protokolü, şehit eşi Hamide, çocukları Alperen, Semra Nur ve Şeyda Ülkü Çıtır, şehit babası Namık Çıtır ve şehit yakınları katıldı.

Duaların okunduğu törende, şehidin oğlu Alperen Çıtır (11), babasının cenazesinin getirilmesi sırasında ayağa kalkarak asker selamı verdi.





Şehit eşi ve çocukları, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehit Eşi Hamide Çıtır, "Beni de yanına götür" diyerek gözyaşı döktü.





Törenin ardından Erdem Çıtır'ın cenazesi, askerler tarafından omuzda taşınıp memleketi Ordu'nun Çamaş ilçesine götürülmek üzere askeri helikoptere nakledildi.





Şehit Uzman Çavuş Çıtır, Ordu'nun Çamaş ilçesinde saat 14.30'da düzenlenecek ceneaze töreninin ardından toprağa verilecek.