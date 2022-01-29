29 Ocak 2022, Cumartesi
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Giresun’da yaşanan sel felaketi sonrası hak sahipleri konutlarına kavuştu
Sel felaketi nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybettiği Giresun'a incelemeler için giden Erdoğan, felaketin ilk anından itibaren çalışmalara başladıklarını ve hasarların karşılanacağını belirtirken, "Sel felaketine maruz kalan esnaflarımıza, yapılan çalışmayla 50 bin liraya kadar olan zararlarının tamamı, bu rakamı aşanların da 50 bin liralık kısmı hibe olarak verilecektir" ifadelerini kullanmıştı. Başkan Erdoğan "Bir afetin bir felaketin ardından elhamdülillah sizlere verdiğimiz sözü tutmanın bahtiyarlığı içerisindeyiz. Bir yıl içerisinde inşallah alt yapısı ile üst yapısı ile bütün bu binaları yapacağız dedik ve bitirdik. Bugün inşallah bu teslim töreninde sizlerle bir aradayız. Bu teslim töreni ile birlikte ben burada yerini alacak tüm Dereli'nin sakinlerine huzurlu, mutlu bir gelecek Allah'tan diliyorum. Burada güzel bir çalışma yapıldı. Tüm kurumlarımıza, yüklenici firmalara şahsım milletim adına teşekkür ediyorum" dedi.