Giresun’da selin izleri siliniyor! Müge Anlı ve Dostları Aşevi bölgede

Giresun’da yaşanan sel felaketinin ardından bölgede çalışmalar devam ederken, A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, bölgedeki son durumu aktardı. Başkan Erdoğan’ın Pazartesi günü ziyaret edeceği Dereli ilçe merkezinde bulunan Kerim Ulak, bölgede yaşamın yavaş yavaş normale döndüğünü belirtti. Afet Koordinasyon Merkezi selzedelerin sorunlarını çözerken, Müge Anlı ve Dostları Aşevi de selden etkilenen vatandaşların yiyecek ihtiyacını karşılamaya başladı. Müge Anlı izleyicisinin yardımlarıyla hizmete giren Müge Anlı ve Dostları Aşevi, bölgede yüzlerce kişinin yiyecek ihtiyacını karşıladı.

Giresun'da yaşanan sel felaketinin ardından devlet seferber oldu. Bölgede çalışmalar devam ederken hayat yavaş yavaş normale dönmeye başladı.

Pazartesi günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaret edeceği bölgede bulunan A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, yürütülen çalışmalardaki son durumu aktardı. 180 dükkanın zarar gördüğü Dereli ilçesinde, o dükkanların büyük bir bölümünün temizlendiğini aktaran Kerim Ulak, toprak ve kayayla kaplı zeminin tamamen temizlendiğini aktardı. Devletin tüm imkanlarını seferber ettiği bölgede tonlarca ağırlığınca toprak ve kaya parçası temizlendi.

MÜGE ANLI VE DOSTLARI AŞEVİ BÖLGEYE GELDİ

Dereli ilçesinde yaşayan vatandaşların tüm ihtiyaçları devlet tarafından karşılanırken Müge Anlı ve Dostları Aşevi de vatandaşların sıcak yemek ihtiyacını karşılamak için Giresun'a geldi. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yapılan bağışlarla alınan 11 aşevinden biri Dereli'ye gelerek yüzlerce vatandaşın yemek ihtiyacını karşıladı.

AFAD tarafından kurulan Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi, 17 ayrı kurum için kurulan masa ile selzedelerin tüm ihtiyaçları çok hızlı bir şekilde çözüme kavuşturuldu.

