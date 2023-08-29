Giresun’da meydana gelen heyelan kamerada

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesine bağlı Hacıömer Köyü’nde taş ve kayalar mezraya doğru yuvarlandı, heyelan anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Dağdan gürültüyle kopan taş ve kayalar metrelerce sürüklendi, ortaya ise toz bulutu çıktı.

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