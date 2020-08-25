Giresun'da dehşete düşüren görüntüler! Deniz üzerinde...

Türkiye, Giresun'da meydana gelen sel felaketini konuşuyor. 8 kişinin hayatını kaybettiği selde, 2'si asker 8 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Metrekareye 150 kilo yağışın düştüğü şehirde meydana gelen sel nedeniyle, bazı bölgelerde yer seviyesi 1.5-2 metre yükseldi. Sel sularının önüne katarak sürdüğü her şey, deniz üzerinde birikti. A Haber muhabiri Murat Onur, olay yerinden son gelişmeleri aktardı.

Giresun'da geçtiğimiz hafta sonu yaşanan selin ardından derelerin sürüklediği ağaç parçaları Tirebolu ilçesinin sahil kesiminde denizin yüzeyini kapladı.



Vatandaşlar ağaç kütüklerini ve parçalarını kışın yakacak olarak kullanmak üzere toplayarak evlerine götürürken, denizden çok sayıda tüp, ayakkabı ve terlik de çıktı.Geçtiğimiz Cumartesi akşamı yaşanan sel felaketinin ardından deniz yüzeyi çamur, rusubat, balçık nedeniyle kahverengi bir renk aldı.Şiddetli yağış sonrası debisi yükselen derede sürüklenen ağaçlar, Karadeniz sahiline kadar ulaştı..Tirebolu ilçesinde sahil derelerin getirdiği çamur, rusubat, balçık nedeniyle adeta çamura bulandı.



3'ü asker 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, kayıp 8 kişinin ise arama çalışmaları sürdüğü sel, önüne kattığı her şeyi sahile sürükledi. Karadeniz'in yüzeyi ağaçların gövdeleri ve dalları ile kaplanırken, denizden çok sayıda tüp, terlik ve ayakkabı da çıktı. Ağaç parçalarının sahili doldurduğunu gören vatandaşlar ise ağaç kütüklerini ve parçalarını kışın yakacak olarak kullanmak üzere toplamaya başladı.



Sel bölgelerinden gelen tüp, ayakkabı ve diğer malzemeler belirlenen bir alana toplanırken, belediye ekipleri tarafından tasnifi yapılacak sonrası çıkan malzemeler zararı olan dükkan sahiplerine teslim edilecek..Sel bölgelerinden gelen tüp, ayakkabı ve diğer malzemeler belirlenen bir alana toplanırken, belediye ekipleri tarafından tasnifi yapılacak sonrası çıkan malzemeler zararı olan dükkan sahiplerine teslim edilecek..