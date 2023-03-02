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Giden her can bir hasret bıraktı! Depremden geriye acı hatıralar kaldı

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Giriş: 02.03.2023 13:23
Bir deprem, bir felaket değildi sadece bu... Bir ayrılıktı aynı zamanda. Giden her can bir hasret sancısı bıraktı... Onlardan geriye acı hatıralar kaldı.
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