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Gıda sektörü çalışanları, taksi ve dolmuş esnafı, kuaförler ve avukatlar..! İşte aşılamaya dahil edilen yeni meslek grupları
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, birçok meslek grubu için aşı müjdesini duyurdu. Son dakika haberine göre Bakan Koca, "Şehir içi ve şehirlerarası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafı da aşı programımıza dahil oluyor. Yarından itibaren aşılarını olabilirler." dedi.