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Gıda teröristleri yoğurtta nişasta, kıymalı börekte taşlık kullanmış! İşte yeni taklit ve tağşiş listesi

Gıda teröristleri yoğurtta nişasta, kıymalı börekte taşlık kullanmış! İşte yeni taklit ve tağşiş listesi

Kübra Kılıç
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.11.2024 09:38
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gıda sahtekarlarına geçit verilmiyor. Yapılan denetimler ile hilekarlıklar tek tek ifşalanırken listeye farklı farklı markalar ekleniyor. Son olarak bakanlığın yayınladığı listede peynirden zeytinyağına, yoğurttan baharatta, kadar pek çok üründe sahtekarlık yapıldığı tespit edildi. Öyle ki gıda teröristlerinin kıymalı börekte taşlık, baharatta boya, tereyağında bitkisel yağ ve pide de ise kalp kullandığı ortaya çıktı. İşte bakanlığın yayınladığı o liste...
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