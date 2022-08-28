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"Giannouli Üssü'ne NATO askeri konuşlanacak"

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.08.2022 11:37
Güncelleme:28.08.2022 11:37
Yunanistan basınında "Dedeağaç Türkiye’nin sinirlerini geriyor" başlığıyla yayımlanan haberde, sınıra 20 km uzaklıktaki Ciannoli üssüne NATO’nun asker konuşlandıracağı yazıldı. Detayları ekibimizden İlhan Tahsin aktardı.
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