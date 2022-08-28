28 Ağustos 2022, Pazar
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"Giannouli Üssü'ne NATO askeri konuşlanacak"
Yunanistan basınında "Dedeağaç Türkiye’nin sinirlerini geriyor" başlığıyla yayımlanan haberde, sınıra 20 km uzaklıktaki Ciannoli üssüne NATO’nun asker konuşlandıracağı yazıldı. Detayları ekibimizden İlhan Tahsin aktardı.