Gezi Parkı Davası'nda karar verildi! Sabah Gazetesi Özel İstihbarat Şefi Nazif Karaman A Haber canlı yayınında kararı değerlendirdi |Video

Gezi Parkı olaylarına ilişkin 16 sanıklı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti tüm sanıkların beraatine karar verirken, davanın tek tutuklu sanığı Osman Kavala'nın da tahliyesine hükmetti. Sabah Gazetesi Özel İstihbarat Şefi Nazif Karaman, A Haber canlı yayınında kararı değerlendirdi ve Gezi Parkı'nda yaşadığı deneyimleri aktardı. Karaman, “Şaşırtıcı bir karar olduğunu belirtmek isterim. Ne kadar terör örgütü varsa 'Gezi Eylemleri'nin ortasında olduğunu biliyoruz." dedi.

Gezi Parkı olaylarına ilişkin 16 sanıklı davada çıkan karar çıktı. Mahkeme heyeti tüm sanıkların beraatine karar verirken, davanın tek tutuklu sanığı Osman Kavala'nın da tahliyesine hükmetti. Sabah Gazetesi Özel İstihbarat Şefi Nazif Karaman, A Haber canlı yayınında kararı değerlendirdi ve Gezi Parkı'nda yaşadığı deneyimleri aktardı.

NE KADAR TERÖR ÖRGÜTÜ VARSA ORADAYDI

Sabah Gazetesi Özel İstihbarat Şefi Nazif Karaman, "Şaşırtıcı bir karar olduğunu belirtmek isterim. Çünkü 'Gezi Olayları'nı bir gazeteci olarak iliklerime kadar yaşadım. Sahadaydım, sahada terör örgütlerini gördüm. FETÖ'nün olaya organizasyon noktasındaki katkısına ilişkin ifadeler okudum, beyanlar okudum, itiraflar okudum. Taksim meydanında elinde silahla sözde eylem yaptığını, yeşili koruma adına eylem yaptığını iddia eden teröristleri gördüm. PKK'lıları gördüm ne kadar terör örgütü varsa 'Gezi Eylemleri'nin ortasında olduğunu biliyoruz. AK Parti hükümetine yönelik başta Taksim'deki 3-5 tane ağaç bahane edilerek yapılan bir hareketti daha sonra terör örgütlerinin bir gövde gösterisi haline dönüştü. Türkiye'nin milli projlerine yönelik bir kalkışmaya dönüştü." ifadelerini kullandı.



DOSYANIN SONA ERDİĞİ ANLAMINA GELMEZ

Avukat Yasin Şamlı, "Öncelikle şunu ifade etmek gerekiyor. 'Gezi Olayları' Türk siyasi hayatına açık bir müdahaleydi bunda hiçbir şüphe yok, tartışılacak bir şey de yok. Zaman geçtikçe bu nüksederek devam etti en son 15 Temmuz darbe teşebbüsüyle noktalandı. Dolayısıyla Türk siyasi hayatına açık bir müdahale olduğunu öncelikle tespit etmek gerekiyor. Bu somut dosyaya gelince, bir hukukçu olarak net bir şeyler söyleyebilmek için mahkeme kararının isabetli olduğunu ya da olmadığını söyleyebilmek için dosyayı dosyadaki delilleri bilmek gerekiyor. Bu anlamda dosyaya hakim değilim. Ama süreç açısından şunu ifade etmek gerekir yerel mahkemenin karar vermiş olması dosyanın sona erdiği anlamına gelmez bundan sonra istinaf ve temyiz aşamaları var yani kararı doğru bulmayan taraflar karara itiraz edip kararın kaldırılmasını veya bozulmasını talep edebilir" ifadelerini kullandı.