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Gezi Parkı davasında gerekçeli karar: Kavala Açık Toplum Vakfı üzerinden Gezi’yi organize etti

A Haber
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Giriş: 07.06.2022 15:31
Darbe girişimi ve Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada gerekçeli karar açıklandı. Gerekçeli kararda, “Kavala Açık Toplum Vakfı üzerinden Gezi’yi organize etti. Olaylarda uluslararası girişimler Kavala üzerinden kuruldu. Gökçe Tüylüoğlu Gezi sürecini George Soros'a yüz yüze aktardı. Osman Kavala devlet karşıtı belgesel ve filmleri organize etti." denildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş'tan aktardı.
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