07 Haziran 2022, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Destan
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Gezi Parkı davasında gerekçeli karar: Kavala Açık Toplum Vakfı üzerinden Gezi’yi organize etti
Darbe girişimi ve Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada gerekçeli karar açıklandı. Gerekçeli kararda, “Kavala Açık Toplum Vakfı üzerinden Gezi’yi organize etti. Olaylarda uluslararası girişimler Kavala üzerinden kuruldu. Gökçe Tüylüoğlu Gezi sürecini George Soros'a yüz yüze aktardı. Osman Kavala devlet karşıtı belgesel ve filmleri organize etti." denildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş'tan aktardı.