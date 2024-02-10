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Gezeravcı ne zaman yurda dönecek?

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Giriş: 10.02.2024 12:30
Alper Gezeravcı 20 gün sonra dünyaya döndü. İlk Türk astronot ne zaman Türkiye'ye gelecek? Kaç gün karantinada kalacak?
Gezeravcı ne zaman yurda dönecek?
Gezeravcı ne zaman yurda dönecek?
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