Gezeravcı Dünya'ya ayak bastı! Astronotlar kapsülden çıktı!

Hava koşullarının elverişli olması durumunda Dragon kapsülü, Türkiye saati ile bugün 16.25 sıralarında paraşüt açarak Florida açıklarına iniş yaptı. Dünya'dan Uzaya, Uzaydan Dünya'ya tarihe geçen yolculuk sona erdi.

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