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Gezeravcı Dünya'ya ayak bastı! Astronotlar kapsülden çıktı!

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.02.2024 17:59
Hava koşullarının elverişli olması durumunda Dragon kapsülü, Türkiye saati ile bugün 16.25 sıralarında paraşüt açarak Florida açıklarına iniş yaptı. Dünya'dan Uzaya, Uzaydan Dünya'ya tarihe geçen yolculuk sona erdi.
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