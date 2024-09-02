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Gergin kurultay öncesi Özel, Kılıçdaroğlu ve Yavaş buluştu

Gergin kurultay öncesi Özel, Kılıçdaroğlu ve Yavaş buluştu

Ahmet Nazif Vural
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.09.2024 09:51
CHP'nin halef-selef genel başkanları Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu tartışmalı tüzük kurultayı öncesi bir araya geldi. Buluşmada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur yavaş da yer aldı. Tartışmalı kurultay öncesi o buluşmada ne konuşuldu? A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu ayrıntıları aktardı.
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