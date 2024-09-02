Gergin kurultay öncesi Özel, Kılıçdaroğlu ve Yavaş buluştu

CHP'nin halef-selef genel başkanları Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu tartışmalı tüzük kurultayı öncesi bir araya geldi. Buluşmada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur yavaş da yer aldı. Tartışmalı kurultay öncesi o buluşmada ne konuşuldu? A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu ayrıntıları aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN