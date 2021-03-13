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Videolar Gündem Videoları Gerçekti hayal oldu: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun “2023 yılında hizmetine açacağız” dediği proje 2029 yılına ertelendi!

Gerçekti hayal oldu: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun “2023 yılında hizmetine açacağız” dediği proje 2029 yılına ertelendi!

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Giriş: 13.03.2021 00:42
Güncelleme:13.03.2021 00:42
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 7 Şubat 2021 tarihinde Haliç Kongre Merkezi’nde yaptığı açıklamada; “3.9 kilometrelik Kaynarca-Pendik-Tuzla Metro hattımızın Pendik Merkez-Kaynarca-Hastane arasını 3.5 kilometrelik Kirazlı-Halkalı Metro hattımızın Kirazlı-Mimar Sinan arasını olmak üzere toplam tam 24 kilometrelik 4 hattımızı da 2023 yılında hizmetine açacağız İstanbullulara” iddiasında bulunmuştu. Metro İstanbul kurumsal web sayfasında, metro ağ haritaları kısmında, Pendik-Tuzla metro hattının sadece bir istasyonunu 2024’e kadar yapılacağı, Tuzla’ya kadar olan kısmının ise 2029 sonunda açılması planlanan hatlara alındığı öğrenildi. Konuya ilişkin konuşan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı “Her mecliste bana ‘Tuzla Metrosu nerede, nerede? diyenler. Tuzla metrosunu 2029 sonrasını bıraktılar” ifadelerini kullandı.
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