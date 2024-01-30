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Gerçek Belediyecilik ne demek? AK Parti yerel seçimlerde ne vaat ediyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.01.2024 14:05
AK Parti seçim beyannamesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı tanıtım toplantısıyla kamuoyuna açıklandı. Başkan Erdoğan'ın ana başlıklarını açıkladığı beyannamenin başlığı, "Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin Gerçek Belediyecilik" olarak belirlendi. Gelişmeleri A Haber’e katılan uzman isimler değerlendirdi.
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