30 Ocak 2024, Salı
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Gerçek Belediyecilik ne demek? AK Parti yerel seçimlerde ne vaat ediyor?
AK Parti seçim beyannamesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı tanıtım toplantısıyla kamuoyuna açıklandı. Başkan Erdoğan'ın ana başlıklarını açıkladığı beyannamenin başlığı, "Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin Gerçek Belediyecilik" olarak belirlendi. Gelişmeleri A Haber’e katılan uzman isimler değerlendirdi.