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Gerçeğinden ayırt etmek imkansız! İstanbul'da sahte para operasyonu

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.05.2024 12:17
İstanbul Emniyet Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, İstanbul'da "parada sahtecilik ve resmi belgede sahtecilik" suçları kapsamında operasyon düzenledi. 2 şüpheli tutuklandı. Baskınlarda ele geçirilen suç unsurları ise emniyette sergileniyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Barış Türel aktardı.
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