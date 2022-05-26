26 Mayıs 2022, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
George Soros yine felaket senaryosu çizdi: Putin’i devirin çağrısı
Dünya Rusya-Ukrayna savaşına diplomatik çözüm ararken küresel siyasi operasyonların tartışmalı isimleri ise savaş seslerini gündemde tutmaya devam ediyor. O isimlerden biri George Soros bu kez Davos'ta ortaya çıktı, "Ukrayna 3. Dünya Savaşı'nın başlangıcı olabilir" dedi. Soros'a göre en tehlikeli adresler ise Çin ve Rusya.