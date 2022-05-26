26 Mayıs 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları George Soros yine felaket senaryosu çizdi: Putin’i devirin çağrısı

George Soros yine felaket senaryosu çizdi: Putin’i devirin çağrısı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.05.2022 11:59
Dünya Rusya-Ukrayna savaşına diplomatik çözüm ararken küresel siyasi operasyonların tartışmalı isimleri ise savaş seslerini gündemde tutmaya devam ediyor. O isimlerden biri George Soros bu kez Davos'ta ortaya çıktı, "Ukrayna 3. Dünya Savaşı'nın başlangıcı olabilir" dedi. Soros'a göre en tehlikeli adresler ise Çin ve Rusya.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Putin’i devirin çağrısı!
"Putin’i devirin" çağrısı!
A Haber kritik noktada!
A Haber kritik noktada!
Kuşadası Belediyesi’ne rüşvet soruşturması
Kuşadası Belediyesi'ne rüşvet soruşturması
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı!
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı!
Kira düzenlemesinde hangi formüller var?
Kira düzenlemesinde hangi formüller var?
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 14 terörist öldürüldü
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 14 terörist öldürüldü
Kılıçdaroğlu’nun ABD’deki kilit ismi kim?
Kılıçdaroğlu’nun ABD’deki kilit ismi kim?
Değişmeyen CHP’nin derin yaraları!
Değişmeyen CHP'nin derin yaraları!
Rüşvet operasyonu! Adliyeye sevk edildiler
Rüşvet operasyonu! Adliyeye sevk edildiler
Bir asker şehit oldu
Bir asker şehit oldu
Hava filosu yangın sezonuna hazır!
Hava filosu yangın sezonuna hazır!
Türkiye aleyhine röportaj
Türkiye aleyhine röportaj
Daha Fazla Video Göster