George Soros yine felaket senaryosu çizdi: Putin’i devirin çağrısı

Dünya Rusya-Ukrayna savaşına diplomatik çözüm ararken küresel siyasi operasyonların tartışmalı isimleri ise savaş seslerini gündemde tutmaya devam ediyor. O isimlerden biri George Soros bu kez Davos'ta ortaya çıktı, "Ukrayna 3. Dünya Savaşı'nın başlangıcı olabilir" dedi. Soros'a göre en tehlikeli adresler ise Çin ve Rusya.

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