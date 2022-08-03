03 Ağustos 2022, Çarşamba
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Geniş spor tesisi bakımsızlıktan dökülüyor! Kaderine mi terk edildi?
İstanbul'un göbeğinde devasa bir spor tesisi kaderine terk edildi. Bakımsızlıktan tel tel dökülen Gaziosmanpaşa'daki sahada hala spor yapmaya çalışan çocuklar da tehlikede. Çevre sakinleri kapsamlı bir spor tesisi beklerken ilçe belediyesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden cevap alamadığını söylüyor.