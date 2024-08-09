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General ve amirallerin ataması Resmi Gazete’de! 187 general ve amiralin ataması yapıldı

General ve amirallerin ataması Resmi Gazete’de! 187 general ve amiralin ataması yapıldı

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.08.2024 08:51
General ve amirallerin ataması Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına bağlı 187 general ve amiralin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
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