General ve amirallerin ataması Resmi Gazete’de! 187 general ve amiralin ataması yapıldı

General ve amirallerin ataması Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına bağlı 187 general ve amiralin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

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