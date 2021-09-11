Genelkurmay mahkemeye bildirdi: 28 Şubat generallerinin rütbeleri söküldü

Genelkurmay Personel Başkanlığınca Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen yazıda Çetin Doğan ve Çevik Bir'in de aralarında bulunduğu 13 emekli generalin haklarındaki mahkumiyet kararına istinaden TSK'dan çıkarıldıkları belirtildi. Hapis cezaları kesinleşen 5 orgeneral, 3 korgeneral, bir koramiral, 3 tümgeneral ve bir tuğgeneralin rütbesi sökülürken bir emekli jandarma korgenerale ilişkin yazı da İçişleri Bakanlığına yönlendirdi.