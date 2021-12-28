28 Aralık 2021, Salı
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Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan personel müjdesi!
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden yaptığı canlı yayında 2022 yılında sözleşmeli yeni 373 spor uzmanı, 50 psikolog, 500 gençlik çalışanı ve 652 yurt yönetim personeli alacaklarını duyurdu.