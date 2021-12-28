28 Aralık 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan personel müjdesi!

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan personel müjdesi!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.12.2021 13:40
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden yaptığı canlı yayında 2022 yılında sözleşmeli yeni 373 spor uzmanı, 50 psikolog, 500 gençlik çalışanı ve 652 yurt yönetim personeli alacaklarını duyurdu.
Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan personel müjdesi!
Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan personel müjdesi!
Muhafazakarlara çirkin iftira!
Muhafazakarlara çirkin iftira!
CHP’li Kuşoğlu’ndan tepki çeken açıklamalar!
CHP’li Kuşoğlu’ndan tepki çeken açıklamalar!
Avcılar Belediyesi’nde operasyon
Avcılar Belediyesi’nde operasyon
Hatem teyze Başkan Erdoğan’ı böyle tarif etti: Samimi bir lider, baba, kardeş
Hatem teyze Başkan Erdoğan’ı böyle tarif etti: Samimi bir lider, baba, kardeş
Başkan Erdoğan’ı duygulandıran hikaye!
Başkan Erdoğan’ı duygulandıran hikaye!
HDP’den CHP’ye ziyaret!
HDP’den CHP’ye ziyaret!
PKK/KCK operasyonu: 10 gözaltı
PKK/KCK operasyonu: 10 gözaltı
İslam düşmanlığına karşı dayanışma mesajı
İslam düşmanlığına karşı dayanışma mesajı
Yılbaşını kana bulayacaklardı!
Yılbaşını kana bulayacaklardı!
FETÖ’nün finans yapılanmasına operasyon!
FETÖ’nün finans yapılanmasına operasyon!
O ilde suya indirim!
O ilde suya indirim!
Daha Fazla Video Göster