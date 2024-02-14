14 Şubat 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’tan Avrupa şampiyonu Alperen Berber’e tebrik telefonu!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’tan Avrupa şampiyonu Alperen Berber’e tebrik telefonu!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.02.2024 23:05
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'ndaaltın madalya kazanan milli güreşçi Alperen Berber’i telefonla arayarak tebrik etti.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 82 kiloda Alperen Berber, Rus İslam İsmailovic Aliyev'i 4-3 yenerek altın madalya kazandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Berber'i telefonla arayarak, tebrik etti. Bakan Bak, "Senin gibi genç bir şampiyonun olması bizleri gururlandırıyor. Daha büyük başarılar bekliyoruz. Mücadelen ile herkesi hayran bıraktın. Tebrik ediyoruz. Seninle gurur duyuyoruz. Olimpiyatlarda inşallah Türk güreşi üzerine düşeni yapacaktır. Sizlere güveniyoruz ve inanıyoruz. Alperen'in yöneticileri ve teknik heyetini tebrik ediyorum. Harikasın Alperen" ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bakan Bak’tan Avrupa şampiyonuna tebrik telefonu!
Bakan Bak’tan Avrupa şampiyonuna tebrik telefonu!
Mısır ziyaretinin perde arkası!
Mısır ziyaretinin perde arkası!
Kahire kulislerinde neler konuşuluyor?
Kahire kulislerinde neler konuşuluyor?
Halk TV’nin “siyanür” algısı suya düştü!
Halk TV’nin “siyanür” algısı suya düştü!
Meral Akşener kürsüde ağladı!
Meral Akşener kürsüde ağladı!
CHP’de milliyetçiliğe dönüş sinyali!
CHP’de milliyetçiliğe dönüş sinyali!
CHP’de Sarıyer krizi!
CHP’de Sarıyer krizi!
Murat Kurum’dan İliç açıklaması!
Murat Kurum'dan "İliç" açıklaması!
İzmir’in sorunları animasyon video ile anlatıldı
İzmir'in sorunları animasyon video ile anlatıldı
155 Gazzeli daha Türkiye’de!
155 Gazzeli daha Türkiye’de!
Başkan Erdoğan 12 yıl sonra Mısır’da!
Başkan Erdoğan 12 yıl sonra Mısır'da!
27. saatte 9 işçiye ulaşma çabası!
27. saatte 9 işçiye ulaşma çabası!
Daha Fazla Video Göster