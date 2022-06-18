18 Haziran 2022, Cumartesi
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu YKS sürecinde ailelere destek verdi
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrencilere ve ailelerine destek oldu.