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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu YKS sürecinde ailelere destek verdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.06.2022 16:02
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrencilere ve ailelerine destek oldu.
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