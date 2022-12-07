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Gençlerin yeni tercihi fenomen cümleler! Gençler kelimeleri kısaltarak kullanıyor

A Haber
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Giriş: 07.12.2022 16:14
Gençler kelimeleri kısaltarak kullanıyor. Bunun yanında bir de sosyal medya dilleri var. Peki gençlerin bu yaklaşım tarzı ana dilimizi yozlaştırıyor mu? A Haber ekibi sokağa indi ve gençler ve anne babaların fikirlerini sordu.
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