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Gençlerin Başkanı Erdoğan! İşte samimi sohbetler

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Giriş: 08.05.2023 11:58
Başkan Recep Tayyip Erdoğan geleceğin teminatı olan gençlere her zaman önem verdi. Her fırsatta gençlerle bir araya gelerek onları dinleyen Başkan Erdoğan gençlerin isteklerini ve beklentilerini gerçekleştirmek için çalıştı. İşte tüm detaylar…
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