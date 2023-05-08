Gençlerin Başkanı Erdoğan! İşte samimi sohbetler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan geleceğin teminatı olan gençlere her zaman önem verdi. Her fırsatta gençlerle bir araya gelerek onları dinleyen Başkan Erdoğan gençlerin isteklerini ve beklentilerini gerçekleştirmek için çalıştı. İşte tüm detaylar…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN