Gençlere vergisiz telefonda kampanya nasıl olacak? Kabine bugün toplanıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ziyareti sonrası Külliye'de gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'na liderlik edecek. Orta Vadeli Program, fahiş fiyat ve enflasyonla mücadele Kabine’nin ana gündem maddeleri olarak masada yer alacak. Öte yandan gençlerin merakla beklediği İlk kez alınacak elektronik eşyada vergi muafiyetinde sınır ne kadar olacak? Kampanyadan nasıl yararlanılacak? soruları da yanıt bulacak.

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