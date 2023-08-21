Gençlere vergisiz telefon... Memur zammı... 3600 ek gösterge... Kritik Kabine toplantısı bugün

Kabine Başkan Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanacak. Masada ekonomide iç siyasete ve dış politikaya kadar önemli başlıklar var. A Haber editörü Arzu Fidanverdi detayları aktardı.

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