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Gençlere vergisiz telefon... Memur zammı... 3600 ek gösterge... Kritik Kabine toplantısı bugün

A Haber
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Giriş: 21.08.2023 08:48
Kabine Başkan Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanacak. Masada ekonomide iç siyasete ve dış politikaya kadar önemli başlıklar var. A Haber editörü Arzu Fidanverdi detayları aktardı.
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