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Gençlere ÖTV'siz telefon müjdesini Başkan Erdoğan verecek! Milyonların gözü Kabine Toplantısı'nda

A Haber
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Giriş: 25.09.2023 10:16
Milyonların gözü bu hafta Kabine Toplantısı'nda olacak. Toplantının ana gündem maddesini ekonomiye dair atılan adımlar olacak. Gençlere vaat edilen vergisiz cep telefonlarının karara bağlanması da bekleniyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.
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