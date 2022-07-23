Gençlerden İBB’ye dikey bahçe tepkisi! Dikey bahçelerin yerine pankart asıldı

CHP’li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, maliyeti fazla diye Üsküdar Altunizade'deki dikey bahçelerinin yerine yerleştirdiği reklam panolarına gençler tepki gösterdi. Kendilerine İstanbullu gençler adını veren bir grup, reklam panolarının üstüne "Burası eskiden yeşillikti. İmamoğlu mahvetti" yazılı pankart astı.

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