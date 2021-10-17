17 Ekim 2021, Pazar
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Gençler yurtlardan memnun! 2 yılda 135 yurt yapıldı
Son 19 yılda öğrencilerin ilk durağı olan yurtlarda da birçok değişim yaşandı. Ranza sistemi olan odalar yerlerini bazalı konforlu odaları bıraktı. A Haber mikrofonu gençlere uzattı ve onların düşüncelerini aldı. 2019'dan günümüze kadar geçen 2 yıllık süreçte 135 yeni yurt inşaa edildi. Mevcut yurtlara ise 123 bin 87 yatak eklendi.