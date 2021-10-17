17 Ekim 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Gençler yurtlardan memnun! 2 yılda 135 yurt yapıldı

Gençler yurtlardan memnun! 2 yılda 135 yurt yapıldı

ahaber.com.tr - Özel Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.10.2021 16:56
Son 19 yılda öğrencilerin ilk durağı olan yurtlarda da birçok değişim yaşandı. Ranza sistemi olan odalar yerlerini bazalı konforlu odaları bıraktı. A Haber mikrofonu gençlere uzattı ve onların düşüncelerini aldı.  2019'dan günümüze kadar geçen 2 yıllık süreçte 135 yeni yurt inşaa edildi. Mevcut yurtlara ise 123 bin 87 yatak eklendi.
Gençler yurtlardan memnun! 2 yılda 135 yurt yapıldı
Gençler yurtlardan memnun! 2 yılda 135 yurt yapıldı
Tel Rıfat’ta PKK/YPG işgali nasıl bitecek?
Tel Rıfat’ta PKK/YPG işgali nasıl bitecek?
ABD Türkiye’ye F-16’lar için teklif sundu
ABD Türkiye’ye F-16’lar için teklif sundu
A Haber’de Kılıçdaroğlu’na sert tepki!
A Haber'de Kılıçdaroğlu'na sert tepki!
İşte illere göre haftalık vaka sayısı
İşte illere göre haftalık vaka sayısı
PKK özel eğitti Mehmetçik fişini çekti
PKK özel eğitti Mehmetçik fişini çekti
Türkiye genelinde vale ve taksilere denetim!
Türkiye genelinde vale ve taksilere denetim!
Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na sert tepki
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki
Başkan Erdoğan: Anketlerin ne amaçla yapıldığı ortada
Başkan Erdoğan: Anketlerin ne amaçla yapıldığı ortada
TÜGVA’dan 81 ilde CHP ve sosyal medya iftiralarına tepki!
TÜGVA’dan 81 ilde CHP ve sosyal medya iftiralarına tepki!
CHP’li Avukat Feyza Altun kin kustu
CHP'li Avukat Feyza Altun kin kustu
Terör dağdan Kadıköy’e indi
Terör dağdan Kadıköy'e indi
Daha Fazla Video Göster