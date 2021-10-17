Gençler yurtlardan memnun! 2 yılda 135 yurt yapıldı

Son 19 yılda öğrencilerin ilk durağı olan yurtlarda da birçok değişim yaşandı. Ranza sistemi olan odalar yerlerini bazalı konforlu odaları bıraktı. A Haber mikrofonu gençlere uzattı ve onların düşüncelerini aldı. 2019'dan günümüze kadar geçen 2 yıllık süreçte 135 yeni yurt inşaa edildi. Mevcut yurtlara ise 123 bin 87 yatak eklendi.