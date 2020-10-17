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Gence’ye 10 günde 8 saldırı: 60 sivil katledildi! Demokrasi dersi verenlerin sesi çıkmıyor

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Giriş: 17.10.2020 14:13
Güncelleme:17.10.2020 14:43
Ermenistan’ın sivilleri hedef alan saldırısından sonra Azerbaycan gereken karşılığı misliyle verirken uçaklar ve hava savunma sistemleri yok edildi. Bölgeden yaşanan gelişmeleri A Haber canlı yayınına bağlanan Azerbaycan Milletvekili Jale Aliyeva ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Esat Arslan değerlendirdi.

Azerbaycan Milletvekili Jale Aliyeva, "Hepimizin başı sağ olsun, yaralılara acil şifalar dilerim. Ermenistan son 2 hafta içerisinde 32 yıldır yaptığının devamını getirmekte. Ermenistan'ın yaptıkları bir soykırımdır ve katliamdır. Bu olayların 1992 yılında Hocalı'da yaşanan olaylardan hiçbir farkı yoktur. Gence'de yaşananlar savaşın sınırı çoktan geçmiştir.

Savaş kurallarını çoktan çiğnemiştir. Onları bugün tetikleyenlere yazıklar olsun. Ermenistan'ın bütçesi bile 2 milyar dolarken 2 milyar dolara yakın silah ve mühimmat yok edildi. Bunlar nereden geliyor? Ermenistan'ı finansa eden var. Bölgenin gelişmesini istemeyen güçler bunları destekliyor. Savaşın boyutları artık 'Dağlık Karabağ' iddiasını geçmek üzeredir. Bu savaşın içerisine Türkiye'yi sürüklemek istiyorlar. Savaşın boyutlarını büyütmek istiyorlar. Azerbaycan ve Türkiye'nin ortak projelerini hedef alıyorlar.

3 ay önce Tovuz bölgesine saldırdılar. Buradan bütün dünyaya sesleniyorum. Tovuz işgal altında tuttukları bölgelerden uzak bir noktada. Burada Bakü-Ceyhan doğalgaz hattını hedef aldılar. Ellerindeki imkanlarla Azerbaycan ordusuna cevap veremiyorlar bu yüzden sivilleri hedef alıyorlar. Dünyaya sesleniyorum: Ben bir milletvekilinden ziyade bir Türk kadını, Azeri kadını bir anne gibi sesleniyorum. Terörün sınırı yok diyorlar. Dünyaya demokrasi dersi vermeye kalkan Avrupa ve ABD neden hala sessiz." ifadelerini kullandı.

"İNSANLIK DRAMI YAŞANIYOR"

Sivilleri katleden alçak saldırının görmezden gelinmesi konusuna değinen Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Esat Arslan, "Hatırlayın!!! Gezi olaylarında Taksim Meydanı'nı dolduran yabancı basın ordusunu. İnsanlık daram yaşanıyor. Cenazeleri defneden insanlar hedef alınıyor. Tüm bunlar görmezden geliniyor. Bunları mutlaka anlatmamız gerekiyor. Tüm dünyaya yaşananları anlatmak zorundayız. Ateşkes çağrılarına rağmen yaşanan durum ortada. Azerbaycan ordusu çok güçlü. Bunun altını çizerek söylüyorum. Milletle bütünleşmiş bir ordunun önünde hiç kimse duramaz. Sular seller gibi hepsini yıkacaktır. Bu füzeyi kim gönderdi? Paşinyan yönetimi adeta Hitler'in Almanya'daki son günlerini yaşıyor. Ermeni askerler daha düne kadar "doçka" kullanırken bu füzeler nereden çıktı?" dedi.

Alçak saldırı sonrası Azerbaycan Ermenistan hedeflerini tek tek yok etti! İşte o anlar ALÇAK SALDIRI SONRASI AZERBAYCAN ERMENİSTAN HEDEFLERİNİ TEK TEK YOK ETTİ! İŞTE O ANLAR
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