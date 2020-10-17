Gence’de enkazdan çıkarılan çocuğun ve şehit düşen generalin hikayesi

Ermenistan’ın sivilleri bombaladığı Azerbaycan’ın Gence kentinde enkaz altından çıkarılan yaralı çocuğun gülümsemesi ve şehit olan bir generalin hikayesini A Haber ekranlara taşıdı. İnsanlığa saldıran sivilleri şehit eden kalleş düşmanın (Ermenistan) gözünün içine bakarak gülümseyen ve “NEDEN?” sorusunu soran o çocuğun hali dünyada yankı buldu. İşte o özel haberimiz…