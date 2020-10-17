17 Ekim 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Gence’de enkazdan çıkarılan çocuğun ve şehit düşen generalin hikayesi

Gence’de enkazdan çıkarılan çocuğun ve şehit düşen generalin hikayesi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.10.2020 13:22
Güncelleme:17.10.2020 13:27
Ermenistan’ın sivilleri bombaladığı Azerbaycan’ın Gence kentinde enkaz altından çıkarılan yaralı çocuğun gülümsemesi ve şehit olan bir generalin hikayesini A Haber ekranlara taşıdı. İnsanlığa saldıran sivilleri şehit eden kalleş düşmanın (Ermenistan) gözünün içine bakarak gülümseyen ve “NEDEN?” sorusunu soran o çocuğun hali dünyada yankı buldu. İşte o özel haberimiz…
İşgalci Ermenistan çoluk çocuk demeden katletti! Kahreden detay: Yarın doğum günüydü İŞGALCİ ERMENİSTAN ÇOLUK ÇOCUK DEMEDEN KATLETTİ! KAHREDEN DETAY: YARIN DOĞUM GÜNÜYDÜ
Terör devleti Ermenistan Genceyi böyle vurdu! TERÖR DEVLETİ ERMENİSTAN GENCE'Yİ BÖYLE VURDU!
Ermenistan Azerbaycanda çocukları hedef aldı! Yazıklar olsun! ERMENİSTAN AZERBAYCAN'DA ÇOCUKLARI HEDEF ALDI! YAZIKLAR OLSUN!
Ermenistan tehlikeli bir provokasyona başladı! Amaç Türkiyeyi savaşa çekmek ERMENİSTAN TEHLİKELİ BİR PROVOKASYONA BAŞLADI! AMAÇ TÜRKİYE'Yİ SAVAŞA ÇEKMEK

Geride kalanlara sahip çık! Bir ölür bin diriliriz
Geride kalanlara sahip çık! Bir ölür bin diriliriz
Ermenistan’ın uçakları tükeniyor!
Ermenistan’ın uçakları tükeniyor!
Ermenistan katletti! Kahreden detay: Yarın doğum günüydü...
Ermenistan katletti! Kahreden detay: Yarın doğum günüydü...
Karadeniz’de tarihi gün! Tüm gözler orada
Karadeniz’de tarihi gün! Tüm gözler orada
Bakan Akar'dan kritik görüşme!
Bakan Akar'dan kritik görüşme!
Terör devleti Ermenistan Gence'yi böyle vurdu!
Terör devleti Ermenistan Gence'yi böyle vurdu!
Gözler Karadeniz’de! Türkiye’nin dev enerji adımları...
Gözler Karadeniz’de! Türkiye’nin dev enerji adımları...
İşgalci Ermenistan bir terör devletidir
"İşgalci Ermenistan bir terör devletidir"
Ermenistan sivillerle muharebe ediyor
"Ermenistan sivillerle muharebe ediyor"
Ermenistan çocukları hedef aldı! Yazıklar olsun!
Ermenistan çocukları hedef aldı! Yazıklar olsun!
Ermenistan’ın sivil katliamı ve Batı’nın sessizliği!
Ermenistan’ın sivil katliamı ve Batı’nın sessizliği!
Canlı yayında bomba sözler: Rusya suça ortak olmasın
Canlı yayında bomba sözler: Rusya suça ortak olmasın
Daha Fazla Video Göster