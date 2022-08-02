02 Ağustos 2022, Salı
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Gemi yola çıktı emtia fiyatları! Piyasalarda son durum ne?
Türkiye'nin başarılı diplomasi atağıyla Rusya ile Ukrayna arasında varılan tahıl koridoru anlaşması etkisini hemen gösterdi. Rus işgali sonrası ilk tahıl sevkiyatını yapan gemi Ukrayna'dan yola çıkar çıKmaz tarım emtialarında gerileme yaşandı.
GEMİ YOLA ÇIKTI EMTİA FİYATLARI DÜŞTÜ (1 AĞUSTOS)
EMTİA FİYAT DEĞİŞİM
PAMUK 93,95 -2,88
MISIR 604,25 -2,54
SOYA YAĞI 64,83 -2,51
BUĞDAY 788,5 -2,38
YULAF 432,5 -2,37
SOYA FASULYESİ 1.437,75 -2,09
BUĞDAY 500 DOLARDAN DÖNDÜ
İMZADAN ÖNCE
- CHICAGO 2021 ORTALAMASI: 267 $
- CHICAGO MART 2022: 500 $
- AVRUPA 2021 ORTALAMASI: 300 $
- AVRUPA MART 2022: 450 $
İMZADAN SONRA
- CHICAGO: 286 $
- AVRUPA: 365 $