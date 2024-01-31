Gemi rotadan çıktı köprüye çarptı! İşte o anlar

Arjantin'de bir yük gemisi köprüye çarptı. Yük gemisinin dümeni kırıldı. Köprünün ayağına çarpıp durdu. Nehir trafiği yetkililer tarafından kapatıldı. Gemi o noktadan kurtarıldı. Olayın sebebini belirlemek için çalışma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN