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Gemi rotadan çıktı köprüye çarptı! İşte o anlar

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.01.2024 16:48
Arjantin'de bir yük gemisi köprüye çarptı. Yük gemisinin dümeni kırıldı. Köprünün ayağına çarpıp durdu. Nehir trafiği yetkililer tarafından kapatıldı. Gemi o noktadan kurtarıldı. Olayın sebebini belirlemek için çalışma başlatıldı.
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