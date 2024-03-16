16 Mart 2024, Cumartesi
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Gemi limana çarptı vinçler devrildi! Kocaeli Valisi: İlk tespitlere göre ölen ya da yaralanan yok
Kocaeli'nin körfez ilçesinde özel bir limana yanaşan geminin çarpması sonucu kule vinçler devrildi. Limanda kule vinçlerin devrilmesinin ardından limandaki personele zarar gelmediği öğrenildi. Ancak herhangi bir olasılığa karşı bölgede tarama çalışması yapılıyor. Geminin kule vinçlere çarpma anı, vinçlerin devrildiği anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Kazaya ilişkin detayları A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı. İşte detaylar…