Gemi battı 11 kişi kayıp! Ulaştırma ve Altyapı Abdulkadir Uraloğlu açıklamalarda bulundu

Zonguldak'ta aşırı yağış ve fırtınadan etkilenen Kafkametler adlı kuru yük gemisi ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ereğli'de mendireğe çarpan yük gemisinin battığını ve 12 Türk mürettebat ile irtibat kurulamadığını bildirdi. Ulaştırma ve Altyapı Abdulkadir Uraloğlu, konuya ilişkin açıklamalada bulundu.

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