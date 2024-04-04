Gelibolu AK Parti'yi tercih etti! Ali Kamil Soyuak A Haber’de

Çanakkale'de Gelibolu Belediye Başkanlığı ilk kez AK Parti'ye geçti. Seçimde ipi göğüsleyen yüzde 39,60 ile Ali Kamil Soyuak oldu. 3 dönem CHP'de olan belediye yönetimi artık AK Parti'ye geçti. A Haber’e konuşan Ali Kamil Soyuak, “Vatandaş bize rahatça ulaşabilecek. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet edeceğiz. Yaşanabilir ve umut edilen bir şehir yapacağız” dedi.

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