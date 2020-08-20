Gelecek Partisi'nin Ankara İl Teşkilatı istifa etti! Davutoğlu'nun ekibi dağılmanın eşiğinde

Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi'nin Ankara İl Teşkilatının tamamı istifa etti. İlk seçimlerde iktidar olacaklarını iddia eden Davutoğlu'nun kurduğu parti kısa süre içerisinde, istifa haberleriyle sarsıldı. Ankara İl Teşkilatı istifa açıklamasında "Ehliyet dediler ehliyetten uzaklaştılar, liyakat dediler liyakattan uzaklaştılar, ahlak dediler ahlaktan uzaklaştılar. En önemlisi adalet dediler adaletten uzaklaştılar." ifadelerine yer vermesi dikkatlerden kaçmadı.

Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan Gelecek Partisi'nin Ankara teşkilatı tamamen dağıldı. İl teşkilatının tamamı istifa etti.

Gelecek Partisi Ankara İl Başkanı il yönetimi,ilçe yönetimleri ve mahalle teşkilatlarıyla beraber istifa etti.

İl başkanı tarafından yapılan açıklamada, "Ehliyet dediler ehliyetten uzaklaştılar, liyakat dediler liyakattan uzaklaştılar, ahlak dediler ahlaktan uzaklaştılar. En önemlisi adalet dediler adaletten uzaklaştılar." denildi.